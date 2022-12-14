الاتحاد الدولي يعلن موعد حفل جوائز «ذا بيست» لعام 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، للأفضل في عام 2022.

ومن المقرر أن يقام الحفل 27 فبراير 2023 بمدينة نيون السويسرية، على أن يبدأ التصويت للمرشحين 12 يناير 2023.

وتقدم جوائز "ذا بيست" من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنوياً، حيث يتم منحها للأفضل في الكثير من الفئات بعالم كرة القدم، مثل أفضل لاعب وأفضل لاعبة، وأفضل حارس مرمى من الجنسين أيضاً، وأفضل هدف وهي الجائزة التي يُطلق عليها "بوشكاش".

يذكر أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق، تُوج بجائزة "ذا بيست" النسخة الماضية 2021.

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