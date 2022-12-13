خلفاً لتيتي.. الكشف عن موقف أنشيلوتي من تدريب البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، من تدريب منتخب البرازيل.

وارتبط اسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل، خلفاً لمدرب السيليساو السابق تيتي، الذي رحل عقب الخروج من كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي ليس لديه رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، ويرغب في الاستمرار بقيادة الميرنغي لمواصلة مشوار النجاحات.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي لا يفكر سوى في مواصلة نجاحاته مع الريال، وهو نفس الحال بالنسبة لإدارة النادي الإسباني.

وكان أنشيلوتي قاد ريال مدريد في ولايته الثانية لحصد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد الإيطالي المخضرم مع الريال صيف 2024، وألمح أنشيلوتي في تصريحات سابقة إلى أنه يفكر في اعتزال التدريب بعد ذلك.

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