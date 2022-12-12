"فيفا" يوقع اتفاقية مع رابطة اللاعبين المحترفين لتعزيز حقوق اللاعبين المحترفين

المصدر: وام

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وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورابطة اللاعبين المحترفين “فيف برو” وثيقة تفاهم تسعى لوضع مصلحة وحقوق اللاعبين المحترفين في قلب عملية صنع القرار وتطوير كرة القدم الاحترافية.

جرى توقيع الاتفاقية، على هامش إقامة كأس العالم 2022 في الدوحة، بين جياني إنفانتنيو رئيس الاتحاد الدولي، وديفيد أجانزو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، ومن المنتظر أن تحدد وثيقة التفاهم الهيكل المقترح للاتفاقية المزمع إتمامها في غضون الأشهر المقبلة.

وقال إنفانتينو " نواصل العمل بشكل وثيق مع "فيف برو" على العديد من المستويات منذ سنوات، ولا شك أن هذه خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف " هناك أمور مهمة ستتطلب إجراء نقاشات وتحديات ستحتاج إلى حلول، ومن الأسهل القيام بذلك بالعمل معاً في إطار روح التعاون والتفاهم المتبادل".

وقال ديفيد أجانزو " من المهم أن تتمتع الجهات المعنية في كرة القدم بعلاقة عمل صحية وشفافة، ويسعدني أننا بدأنا العمل من أجل اتفاقية تعاون جديدة ستتخذ المزيد من الخطوات لوضع اللاعبين في قلب عملية صنع القرار وتطوير كرة القدم الاحترافية".

وأضاف " سنستمر في السعي لحماية حقوق اللاعبين وستسعى هذه المفاوضات إلى تعزيز التأثير والمشاركة والحماية، بعد وضع اللمسات النهائية على هذه الاتفاقية، سنركز معاً على الجداول الزمنية للمباريات الدولية وظروف اللاعبات قبيل كأس العالم للسيدات".

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمتين لمدة ست سنوات اعتباراً من عام 2017 وبموجب تلك الاتفاقية، أدخلت المنظمتان العديد من التحسينات التي تعود بالفائدة على لاعبي كرة القدم المحترفين، بما في ذلك لوائح الأمومة الجديدة، وتحديث لوائح التوظيف، وصندوق لتقديم المساعدة المالية للاعبين الذين أغلقت أنديتهم.

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