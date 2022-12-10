 الإصابة تنهي موسم مانويل نوير مع بايرن ميونخ

المصدر: وكالات

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تعرض مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم وفريق بايرن ميونخ، لانتكاسة أخرى بعد خروج منتخب بلاده من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث تعرض لكسر في أسفل الساق أثناء قيامه بجولة تزلج خلال عطلته، لينتهي الموسم بالنسبة له.

وحصل نوير على راحة في أعقاب خروج ألمانيا من مونديال قطر الأسبوع الماضي، ولكنه قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن كل شيء سار بشكل خاطئ وأنه خضع بالفعل لجراحة.

وقال نوير عبر تطبيق "إنستجرام" :" ماذا يمكنني أن أقول؟ كان من الممكن أن تسير نهاية العام بشكل أفضل. بينما كنت أحاول أن أصفي ذهني أثناء القيام بجولة تزلج، تعرضت لكسر في أسفل الساق".

وأضاف: "الجراحة التي خضعت لها بالأمس سارت بشكل جيد. شكرا جزيلا للأطباء! ولكن، من المؤلم معرفة أن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي".

وغاب نوير بالفعل عن سبع مباريات قبل كأس العالم بسبب إصابة في الكتف قبل هذه الانتكاسة الأخيرة.

وسيكون الحارس البديل سفين أورليش الخيار الأول لبايرن ميونخ مطلع الخريف، مثلما حدث موسم 2017 / 2018 عندما غاب نوير لعدة أشهر قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2018.

وتعرض نوير للنقد بسبب أدائه في كأس العالم، ولكن الحارس البالغ من العمر 36 عاما قال إنه يريد مواصلة اللعب مع المنتخب الوطني.

وفي ظل غياب نوير، ينتظر أن يحرس مرمى المنتخب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، أو كيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت، وذلك عندما يبدأ الفريق مبارياته الودية في مارس المقبل، في إطار الاستعداد لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، التي تأهل لها المنتخب الألماني بشكل تلقائي نظرا لأنه منتخب البلد المنظم.

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