لاعب يترأس ناديه ويرفض الاعتزال بعد بلوغه 50 عاماً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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رفض اللاعب إنوسينت بينزا، اعتزاله لعب كرة القدم أو حتى تحديد موعد للإعتزال بعد بلوغه الـ 50 عاماً وهو يترأس في نفس الوقت ناديه "هيرينتالس اف سي" أحد أندية الدرجة الأولى في زيمبابوي، وقال بينزا بحسب موقع "توب افريكا" المختص بكرة القدم في القارة الافريقية:

"إنه لأمر مُرضٍ للغاية أنني في عمر الـ 50 سنة لا زلت قادراً على العطاء وما زلت أعيش حلمي في لعب كرة القدم، لقد واجهت الكثير من السلبيات والإنتقادات حتى اليوم، لكنني لم أتأثر بذلك، ولست أفكر في تحطيم رقم قياسي وتركيزي ينصب على قدرتي على اللعب، ليس لدي أي خطط لإعتزال لعب كرة القدم، ويتركز اهتمامي في مشاريع النادي حولي والحرص على مواصلة تدريباتي مثل أي لاعب.

ويلعب بينزا في مركز خط الهجوم، ويشارك بشكل مستمر في مباريات فريقه ويواصل في نفس الوقت مهامه كرئيس للنادي.

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