الخليفي يرفض "التقاء السحاب" في حديقة الأمراء

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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يحلم الكثير من عشاق كرة القدم في هذا العصر في رؤية النجمين العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد، قبل اعتزالمها الذي بات قاب قوسين أو أدنى.

الفرصة الآن مواتية لذلك بعد أن أضحى النجم البرتغالي بلا نادٍ بعد فسخ مانشستر يونايتد عقد رونالدو، رداً مقابلة تلفزيونية نارية فتح خلالها اللاعب النار على إدارة النادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الوحيد القادر على جمع النجمين في هذه المرحلة، بدد تلك الأحلام بقوله، إنه من المستحيل التحرك لضم قائد المنتخب البرتغالي.

وقال الخليفي لشبكة "سكاي سبورتس" الخميس: "إنه أسطورة، إنه نجم، اللاعب الذي ينال إعجابي وأحبه كلاعب ومحترف، لاعب رائع".

وأضاف: "إنه في السابعة والثلاثين الآن، يقوم بِأشياء رائعة، وأي نادٍ يود التعاقد معه، المشكلة بالنسبة لنا اليوم هي أن مركزه مشغول، لذا ليس من السهل أن نستبدل المركز الذي لدينا به".

وختم رئيس باريس سان جيرمان بالقول: "سيكون من المستحيل بصراحة بالنسبة لنا".

كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت في الثلاثين من الشهر الماضي، أن رونالدو على أعتاب الانتقال لنادي النصر السعودي. وقالت إن قيمة الصفقة ستبلغ نحو 200 مليون يورو (207 ملايين دولار) في الموسم.

غير أن رونالدو نفى توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي عقب انتهاء مغامرة بلاده في مونديال قطر.

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