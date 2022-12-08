هالاند: معسكر أبوظبي تجربة إيجابية قبل استئناف الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

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أكد النرويجي ارلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن الفترة الحالية التي تشهد توقف مسابقة الدوري الإنجليزي والدوريات الأخرى فرصة جيدة لأخذ قسط من الراحة قبل العودة بكامل النشاط إلى الموسم خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويستغل فريق مانشستر سيتي لكرة القدم الطقس المناسب في أبوظبي لتنظيم معسكر تدريبي قبل استئناف منافسات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال النجم النرويجي في تصريحات له خلال تواجده في أبوظبي : " كانت الفترة الماضية مهمة وإيجابية على المستوى الشخصي، لقد حظيت بوقت مريح بعيداً عن أجواء الملاعب، لبضعة أسابيع، والآن أشعر بحالة جيدة واستعداد كامل للعودة مجدداً إلى أجواء المنافسة، أشعر بحماس كبير لبداية ما تبقى من الموسم".

وعن عدم تواجد منتخب بلاده في كأس العالم 2022 قال هالاند : “ يحلم كل لاعب كرة قدم بالمشاركة في كأس العالم، وحلمي دائما أن أمثل بلدي في هذا المحفل الكروي العالمي، سأبذل قصارى جهدي، ليشارك منتخبنا الوطني في كأس العالم في المستقبل”.

وأضاف : “ كأس العالم مهرجان رياضي رائع، يقدم المتعة لعشاق كرة القدم بأجوائه الاستثنائية، بالطبع أفضل اللعب وخوض الأجواء التنافسية عن المشاهدة فقط، والمشاركة إلى جانب نخبة من أفضل المنتخبات واللاعبين”.

وتابع : " حظيت بمشاهدة بعض من أروع المباريات التي لا يمكن توقع نتائجها أبداً، نحن الآن في الجزء الأكثر حماسة ومتعة في البطولة، ولا يمكن لأي منتخب أو لاعب التهاون، خطأ واحد فقط كفيل أن يصبح المنتخب بأكمله خارج البطولة، وهذا ما يجعل كأس العالم من أجمل المنافسات الكروية وأكثرها متعةً".

وعبر هالاند عن سعادته بزيارة أبوظبي، مؤكدا أنها المكان المثالي والأجمل لقضاء أروع الأوقات، حيث تتمتع بمرافق وملاعب مميزة، كما يتوفر كل ما يحتاجه اللاعب، فضلاً عن الطقس الرائع من مانشستر في هذا الوقت من العام، ما يمنح اللاعبين الفرصة لمتابعة التدريبات والاستعداد بشكل أفضل".

وعن الموسم الأول له في الدوري الإنجليزي قال هالاند :" كانت فترة جيدة لأول موسم لي في إنجلترا، أشعر بالاستقرار والسعادة مع أعضاء الفريق واستمتع بأجواء الدوري الإنجليزي، لقد كانت بالفعل بداية مميزة ومثالية على كافة الأصعدة".

وأضاف :" قدم الفريق أداء رائعاً ولعبنا بطريقة مميزة، ساهمت في منحي المزيد من الثقة والحماس لمتابعة الطريق، ونحن الآن على أهبة الاستعداد لخوض غمار منافسات النصف الثاني من الموسم، وهي المرحلة الأهم في المسابقة".

وتابع هالاند :" تمكنا من فرض سيطرتنا وقدمنا مباريات قوية ضمنت لنا مركز الوصافة في الدوري حتى الآن، بالطبع نود الوصول إلى تحقيق اللقب، وأمامنا الكثير لنقدمه، ولدينا مباريات صعبة عبر مختلف المسابقات، ونريد الفوز بها جميعاً".ِ

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