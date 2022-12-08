شراكة بين «لاليغا» و«غالاكسي ريسر» 15 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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وقعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، أمس، في دبي اتفاقية شراكة مع غالاكسي ريسر، المؤسسة الأكبر من نوعها للرياضات الإلكترونية، لإطلاق مشروع مشترك يمتد 15 عاماً، بهدف تعزيز حضور العلامة التجارية للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات المشروع 3 مليارات يورو.

وتلعب غالاكسي ريسر، بموجب الاتفاقية، دور شريك «لاليغا» المحلي في المنطقة وشبه القارة الهندية، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الحقوق الرياضية في هذه المناطق.

ويوفر المشروع فرصاً لتوسيع حضور علامة «لاليغا»، من خلال الوصول إلى جمهور جديد من الشباب، بالإضافة إلى منح حقوق البث والتغطية الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، ما يعزز نسبة مشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الدول الـ 29، التي تسري فيها بنود الاتفاقية.

وشهدت دبي مؤخراً، عقد الجمعية العمومية للدوري الإسباني، ما وفر لها فرصة التعرف إلى ثقافة المنطقة وتركيبتها، وعادات سكانها، لتوجيه جهود التوسع الطموحة بالشكل الأمثل.

وتستثمر إدارات الأندية الإسبانية، التي تزور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى، وجودها في دبي، للتواصل مع أندية وشركات ومؤسسات المنطقة، بحثاً عن فرص جديدة للشراكات والاستثمار.

التزام

وقال أوسكار مايو، المدير التنفيذي لمؤسسة «لاليغا»: «يعكس توقيع الاتفاقية التزامنا العميق بتحويل المشهد الإعلامي الرياضي، بما يتماشى مع الشغف الكبير بكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، ونجاحنا يتمثل في استقطاب جيل الشباب، وتزويدهم بتجارب تبرز أهمية العمل الجماعي، الذي تجسده كرة القدم. وتلعب خبرة جالاكسي ريسر دوراً مهماً في بناء قاعدة واسعة من المتابعين، والارتقاء بمكانة لاليغا إلى صدارة العلامات التجارية الرائدة في مجال كرة القدم».

تطوير

وقال بول روي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ريسر: «تسرنا المشاركة في المشروع المميز، ويمكننا من خلال شراكتنا مع رابطة الدوري الإسباني، الرائدة عالمياً في مجال كرة القدم، تطوير مواهب الجيل القادم من عشاق الرياضة، وإحداث تحول جذري في حضور علامة لاليغا في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، والتي تشكل أسرع المناطق نمواً في هذا المجال».

وأضاف: «نعمل حالياً على إطلاق العديد من المشاريع في المستقبل القريب، بما فيها سلسلة وثائقية ومنافسات ومنتجات تجارية وعروض حية وأنشطة مختلفة، وتستهدف جالاكسي ريسر في هذه المناطق جمهوراً كبيراً، ما من شأنه دعم الخطة الطموحة لتعزيز حضور العلامة التجارية في المنطقة».

أهمية

وقالت مايتي فينتورا، مدير عام رابطة الدوري الإسباني «لاليغا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشكل التعاون مع «جالاكسي ريسر» أهمية استراتيجية، بما يضمن تعزيز حضور علامة «لاليغا» في هذه الأسواق المهمة، ودعم تحقيق استراتيجية «لاليغا» العالمية بالاستناد إلى الخبرة الواسعة لمؤسسة جالاكسي ريسر في المنطقة. وتواصل منطقة الشرق الأوسط تعزيز مكانتها بصفتها وجهة رياضية تستقطب اللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة العالم لكرة القدم».

ويضم المشروع المشترك، الذي يقع في الإمارات، فريق عمل مكون من 20 شخصاً، ويتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء، بمن فيهم مايتي فينتورا، الرئيسة التنفيذية؛ ولويس كارديناس، المدير التجاري للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

سلسلة وثائقية واستديو

وتتعاون جالاكسي ريسر ورابطة الدوري الإسباني بإطلاق العديد من المشاريع، ومنها سلسلة وثائقية ومنافسات ومنتجات استهلاكية وعروض حية وأنشطة مختلفة، بالإضافة إلى استوديو لتقديم المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يناسب توجهات جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية في اعتماد وسائل الإعلام البديلة عوضاً عن تلك التقليدية، وينتج الاستوديو محتوى متخصصاً في مجالاتٍ مختلفة مثل الرياضة ونمط الحياة والموسيقى وغيرها، في حين يعمل نخبة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي المحتوى على تقديم فعاليات تعزز حضور علامة «لاليغا» على مدار العام.

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