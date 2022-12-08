تين هاغ يُعلق لأول مرة على رحيل رونالدو من اليونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ، على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الشياطين الحُمر، وهو التعليق الأول للمدرب الهولندي بعد رحيل النجم البرتغالي خلال الأسابيع الماضية.

وأكد تين هاغ في مقابلة أجراها مع محطة مانشستر يونايتد التليفزيونية، أنه يضع كامل تركيزه على المستقبل، حيث يتطلع لمواصلة مهمة إعادة بناء الفريق، الذي تولى قيادته الصيف الماضي.

وقال تين هاغ: "رونالدو رحل وأصبح ماضي، نحن نتطلع الآن إلى المستقبل".

يذكر أن رونالدو يتواجد حالياً مع منتخب البرتغال الذي يخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، بدولة قطر.

ولا يرتبط رونالدو بأي نادٍ في الوقت الحالي، حيث فسخ مانشستر يونايتد تعاقده مع النجم البرتغالي بعدما أجرى الأخير حواراً إعلامياً هاجم فيه إدارة النادي ومدرب الفريق الهولندي إيريك تين هاغ، ليصبح لاعباً حراً لأول مرة في مسيرته.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة منتخب المغرب، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، السبت المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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