خلفاً لإنريكي.. الاتحاد الإسباني يعلن هوية مدرب إسبانيا الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين لويس دي لا فوينتي مديراً فنياً لمنتخب إسبانيا خلفاً للويس إنريكي.

وكان الاتحاد الإسباني أعلن في وقت سابق، إقالة إنريكي بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2022، في أعقاب الخسارة أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح في دور الـ 16 من منافسات المونديال.

وأصدر الاتحاد الإسباني بياناً رسمياً، أعلن خلاله تعيين فوينتي الذي كان يتولى تدريب منتخب الشباب تحت 21 عامًا، مديراً فنياً لمنتخب إسبانيا الأول، بهدف قيادة مشروع جديد.

ومن المقرر أن يبدأ فوينتي مهام عمله رسمياً خلال الأيام المقبلة، على أن تكون أول مبارياته الرسمية مع الماتادور في مارس المقبل، أمام النرويج في افتتاح تصفيات بطولة الأمم الأوروبية.

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