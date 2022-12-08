الخليفي يكشف عن السبب الذي يمنعه من التعاقد مع رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقف ناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل عدم ارتباطه حالياً بعقد مع أي فريق.

وقال الخليفي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، رداً على سؤال حول إمكانية التعاقد مع رونالدو: "بتواجد الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي في باريس، من الصعب جداً التفكير في التعاقد مع رونالدو".

وأضاف: "رونالدو لاعب رائع وغير عادي، وأتمنى له كل التوفيق".

وكان رونالدو نفى الأنباء التي ربطته بالانتقال لنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا يرتبط النجم البرتغالي بأي نادٍ في الوقت الحالي، حيث فسخ مانشستر يونايتد تعاقده مع رونالدو بعدما أجرى الأخير حواراً إعلامياً هاجم فيه إدارة النادي ومدرب الفريق الهولندي إيريك تين هاغ، ليصبح لاعباً حراً لأول مرة في مسيرته.

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