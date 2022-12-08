تصريح رسمي من برشلونة يكشف عن مستقبل دي يونغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم نادي برشلونة مستقبل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، من الاستمرار مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة حاول التخلص من دي يونغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب راتبه، خاصة بعدما أبدى مانشستر يونايتد اهتمامًا كبيراً بضم اللاعب.

وقال يوردي كرويف المدير التنفيذي لبرشلونة في تصريحات صحفية: "في كرة القدم هناك أمور لا يتم تقييمها على الأساس الفني فقط، بل هناك أمور أخرى مثل اللعب المالي النظيف، ليس الكثير يفهم هذا القانون، لكنها أمور أصبحت في الماضي، اليوم دي يونغ له دور مهم مع الفريق ولن يتم بيعه".

وعن تصريحات دي يونغ، بتعرضه لضغوطات من أجل الرحيل عن برشلونة بسبب راتبه، قال كرويف: "اللاعبون لديهم مشاعر وأيضاً الأندية لها مشاعر، في النهاية استمر وهو لاعب محبوب، والجماهير تتوقع منه الكثير".

وأكمل: "الحقيقة هي أنه هُنا وتم احترامه، نحن نريد أن تكون الأمور بخير".

وأتم: "كان لديه عرضاً من مانشستر يونايتد، وهو ما يؤكد موهبته، لأن مثل هذه العروض لا يتلقاها أي لاعب، ما حدث كان قبل الحلول التي فعلها برشلونة في أزمته الاقتصادية، والآن الأمور أصبحت أفضل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز