بعد إقصاء بلجيكا من كأس العالم.. هازارد يُعلن اعتزاله اللعب الدولي رسمياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن إدين هازارد قائد منتخب بلجيكا، اعتزاله اللعب الدولي عقب اقصاء منتخب بلاده مبكراً من نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء قرار هازارد عقب خروج منتخب بلجيكا من دور المجموعات بكأس العالم 2022، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة، بعد المغرب صاحب الصدارة وكرواتيا الوصيف.

وكتب هازارد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اليوم تُقلب الصفحة، شكراً لكم على الحب، شكراً للجماهير على الدعم الذي لا مثيل له، شكراً على كل هذه السعادة المشتركة منذ عام 2008.. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية، سأفتقدكم".

وكان هازارد بدأ مسيرته الدولية مع منتخب بلجيكا عام 2008، وشارك في 126 مباراة، سجل خلالها 33 هدفاً، وصنع 36 هدفاً، وحمل شارة القيادة للمنتخب البلجيكي بداية من عام 2015.

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