أحد المقربين من رونالدو يوضح حقيقة انتقاله للنصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الموثوق بيرس مورغان الصحفي بشبكة "سي إن إن"، والمقرب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حقيقة ما تردد حول اقتراب اللاعب من النصر السعودي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت في تقرير لها أمس الإثنين، إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، على أن ينضم النجم البرتغالي إلى صفوف العالمي بشكل رسمي، أول يناير المقبل، لمدة موسمين ونصف، نظير حصوله على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

ونفى مورغان أنباء انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، حيث أعاد نشر تغريدة عبر موقع "تويتر" لخبر يفيد بانتقال رونالدو إلى النصر السعودي، وكتب: "مرة أخرى.. ليس صحيحاً".

يذكر أن رونالدو حالياً بدون فريق، بعدما رحل مؤخراً عن مانشستر يونايتد، بسبب أزمة تصريحاته ضد إدارة النادي ومدرب الفريق إريك تين هاغ.

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