استعدادا لكأس سوبر دبي.. أرسنال يخوض مرانه الأول بالإمارات

المصدر: البيان

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خاض فريق أرسنال الإنجليزي، أول حصة تدريبية له في الإمارات، بعدما وصل صباح اليوم الإثنين إلى دبي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي.

وحرص الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، أن يكون التدريب خفيفاً، لعدم تعرض لاعبيه للإرهاق.

وتقام بطولة كأس سوبر دبي، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بين 8 و16 ديسمبر الجاري، بمشاركة ثلاثة أندية عالمية أخرى، هي ليفربول وميلان وليون.

وضمت بعثة أرسنال 27 لاعباً، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وكان في استقبالها أحمد هاشم خوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد العور مدير البطولة.

ومن المقرر أن يبدأ أرسنال أولى مبارياته في كأس سوبر دبي، أمام ليون 8 ديسمبر الجاري.

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