سئمنا من تلقي التعازي.. ابنة بيليه تكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت فلافيا ناسيمينتو نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، عن آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية لوالدها.

وقالت ابنة بيليه لمحطة "جلوبو" البرازيلية: "غير صحيح ما يتردد بإن والدي على شفى الموت، صدقونا هو ليس في تلك المرحلة، وسئمنا من تلقى التعازي".

وتابعت: "هو مريض بسبب عامل السن، وموجود حالياً في المستشفى بسبب التهاب في الرئة، وعندما يتحسن سيعود إلى المنزل".

وكان موقع "فوليا دي ساو باولو" أكد خلال الأيام القليلة الماضية، أن بيليه تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية في حالة حرجة، لعدم استجابته للعلاج الكيميائي لمرض السرطان، وهو نفس ما أعلنه الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان، بعدما كتب عبر حسابه على "تويتر"، أن بيليه تم نقله لعناية نهاية الحياة بعدما توقف جسده عن الاستجابة للعلاج الكيميائي.

ويعاني بيليه من سرطان القولون، وخضع لعملية استئصال الورم في سبتمبر 2021، وكان يواصل علاجه خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن بيليه (82 عاما) تُوج مع منتخب البرازيل بثلاث بطولات لكأس العالم أعوام 1958، 1962، 1970، لذلك يعتبر واحد من أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز