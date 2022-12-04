بيليه يوجّه رسالة من المستشفى إلى جماهيره

المصدر: أ ف ب

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وجَّه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه رسالة من المستشفى إلى جماهيره.

وأكد بيليه، في رسالته عبر «إنستغرام»، أنه يشعر «بالقوة والأمل».

وقال: «أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد».

وأضاف: «أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بكامله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله».

وأكد أن «كل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئاً بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضاً!»، مقدِّماً «شكراً جزيلاً على كل شيء».

ونُقل بيليه إلى مستشفى في ساو باولو في وقت سابق من هذا الأسبوع، لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه «إعادة تقييم» للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم في القولون في سبتمبر من العام الماضي.

وأضيء ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، بصور بيليه يرتدي قميصه الشهير رقم 10.

وعلى كورنيش العاصمة القطرية، قامت عشرات الطائرات بدون طيار «درون»، التي تضيء السماء كل ليلة، برسم قميص البرازيل يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.

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