الأسطورة بيليه يطمئن مشجعيه على حالته الصحية.. ويوجه رسالة إلى قطر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طمأن الأسطورة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه"، مشجعيه ومحبيه على حالته الصحية، بعدما دخل المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، مع انتشار تقارير إعلامية تفيد بتدهور حالته الصحية.

وكتب بيليه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أصدقائي أنا في المستشفى أقوم بالفحص الشهري".

وتابع: "من الجيد دائماً تلقي هذه الرسائل الإيجابية، شكراً قطر على هذا التكريم، ولكل من يرسلون لي مشاعر طيبة"، وجاء شكر بيليه لقطر بعدما قام المسؤولون بنشر صورته على إحدى المباني الضخمة، مرفقة برسالة تمنيات بالشفاء العاجل له.

وكانت شبكة "ئي إس بي إن" البرازيلية، أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أنه تم نقل بيليه إلى مستشفى في ساو باولو، بسبب تورم عام في إطار علاجه من السرطان، وأشارت إلى أنه يخضع لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم المتعمق لمشكلاته الصحية.

وكان بيليه (82 عاما) قام باستئصال ورماً من القولون سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج.

وتُوج بيليه مع منتخب البرازيل بثلاث بطولات لكأس العالم في أعوان 1958، 1962، 1970.

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