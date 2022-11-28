«الآسيوي» يعتمد مناهج التدريب الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتمدت لجنة التعليم والتدريب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المناهج الإماراتية لدبلوم مدربي حراس للمستويين التأسيسي والمتقدم، والتي قدمها اتحاد الكرة، بهدف تحقيق استقلالية التعليم المحلي لجميع الدورات التدريبية، التي يتم تنظيمها لتأهيل مدربي كرة القدم في الدولة، وفقاً لمعايير ومتطلبات الاتحاد القاري.

وكانت الإدارة الفنية في اتحاد الكرة، عملت خلال الفترة الماضية على وضع مناهج تعليمية إماراتية لدورات مدربي حراس، بالاستفادة من خبرات المدربين والمحاضرين الوطنيين في مراكز التدريب التابعة للاتحاد، والذين نجحوا في غضون 7 أشهر في وضع منهج متكامل، يتناسب مع كرة القدم الإماراتية، ويتماشى مع تطور نشاط كرة القدم في آسيا.

وأشاد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، بجهود الإدارة الفنية والمدربين والمحاضرين الوطنيين، وحرصهم على تطوير الكرة الإماراتية، وتأهيل مدربي الأندية وفقاً لمناهج تعليمية متطورة، وأكد أن الإعداد المدروس للمناهج، أسهم في نيل اتحاد الكرة استقلالية التعليم المحلي للدورات الآسيوية (A – B - C)، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي في ديسمبر 2019.

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