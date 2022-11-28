هل ينتقل إلى الدوري الأمريكي.. ممثل ميسي يوضح الحقيقة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مارسيلو مينديز أحد ممثلين ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان، حقيقة انتقاله إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة نادي انتر ميامي.

وارتبط اسم ليونيل ميسي، بانتقال إلى انتر ميامي الأمريكي في ظل انتهاء تعاقده مع العملاق الفرنسي الصيف المقبل.

وقال مينديز في تصريحات صحفية أبرزتها شبكة "سي إن إن": "ليست هناك أي مفاوضات بشأن انتقال ميسي في الموسم المقبل إلى انتر ميامي".

وكانت تقارير عالمية أكدت أن ميسي سيوقع عقداً مع انتر ميامي الذي يمتلكه نسبة من حصته نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، وذلك عقب انتهائه من خوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 الجارية.

يذكر أن ميسي أشار من قبل إلى أنه سيحدد مستقبله عقب انتهاء بطولة كأس العالم، في الوقت الذي يرغب فيه باريس سان جيرمان بتمديد عقده فترة جديدة، كما يتطلع برشلونة لاستعادة أسطورته من جديد.

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