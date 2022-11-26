فريق مشارك في مونديال الأندية 2023 يتحرك لضم رونالدو

المصدر: وكالات

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أحد الأندية المشاركة في مونديال الأندية العام المقبل 2023 تدرس الدخول في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو الذي فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة البريطانية، اليوم السبت، إن نادي فلامنغو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، بدأ تحركاته بالفعل للحصول على خدمات رونالدو، خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن فلامنغو بدأ التحدث مع الرعاة حول كيفية تمويل صفقة مؤقتة لنقل رونالدو إلى الملاعب البرازيلية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فلامنغو سيعرض على رونالدو عقدا مدته 3 أشهر كي يشارك اللاعب البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وذكرت أن رونالدو (الذي يشارك مع بلاده حاليا في مونديال قطر) سيكون لديه الحرية بعد ذلك للانتقال إلى ناد جديد، أو الاستمرار مع فلامنغو حتى نهاية 2023.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن، الثلاثاء الماضي، فسخ عقد كريستيانو رونالدو، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.

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