مقابل مبلغ خيالي.. هل يقترب رونالدو من النصر السعودي؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي



كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر الانضمام لنادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وكان رونالدو فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تدهورت العلاقة بين الطرفين بسبب التصريحات الجدلية للنجم البرتغالي، ضد إدارة النادي ومدرب الفريق إيرك تين هاغ.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو يمتلك عرضاً ضخماً من نادي النصر السعودي للانتقال له في الشتاء المقبل، وهو ما يعد تفسيراً لما أكده رونالدو في مقابلته الإعلامية الأخيرة، التي أعلن خلالها أنه يمتلك عروضاً من أندية سعودية.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو سيضطر للموافقة على عرض النصر السعودي، بعدما رفضت جميع الأندية الكبيرة في أوروبا التعاقد معه، وأضافت أيضاً أن رونالدو وافق على اللعب في السعودية بعد تطوير الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع بفوز الأخضر السعودي على الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وفي نهاية التقرير، أكدت الصحيفة أن عرض النصر السعودي وصل إلى 242 مليون يورو لرونالدو، نظير توقيعه موسمين مع النصر.

ويتواجد رونالدو حالياً رفقة منتخب بلاده البرتغالي في قطر، لخوض منافسات كأس العالم 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز