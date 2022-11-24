لن يؤثر علينا.. برونو يُعلق على رحيل رونالدو من اليونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد على رحيل مواطنه كريستيانو رونالدو عن صفوف الشياطين الحُمر، وذلك خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرتغال وغانا.

وقال برونو فيرنانديز: "قرارات رونالدو لن تؤثر على منتخب البرتغال في مباراة غانا أو مشواره بكأس العالم عموماً".

وتابع: "كريستيانو مصدر فخر بالنسبة لي، ومن دواع سروري أن ألعب معه".

وأضاف: "رونالدو كان يشعر بالتوتر الفترة الماضية، لكن الآن تركيزه منصب مع البرتغال، كلنا نعلم ما يعنيه كأس العالم بالنسبة له".

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ تعاقده مع رونالدو بالتراضي، بعدما أجرى النجم البرتغالي حواراً إعلامياً أطلق خلاله تصريحات نارية ضد إدارة الشياطين الحُمر ومدرب الفريق إيرك تين هاغ.

يذكر أن منتخب البرتغال سيفتتح مبارياته في بطولة كأس العالم 2022، اليوم الخميس، بمواجهة غانا، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة، التي تضم معه منتخبات غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

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