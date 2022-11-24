ديفيد بيكهام يسعى لشراء مانشستر يونايتد

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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كشف النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام عن انفتاحه على إجراء محادثات مع أي مشترين محتملين لمانشستر يونايتد، وفقاً للتقارير.

ولا يبدو بيكهام قادراً على تحمل تكاليف عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز بمفرده، لذلك قد يدخل في ائتلاف استثماري لشراء النادي.

ويمكن للمشترين المحتملين تجنيد نجم الشياطين الحمر السابق لتعزيز فرصهم في الفوز بالصفقة.. وسيشجع تاريخ بيكهام الطويل الناصع مع النادي والعلاقته الممتازة بجماهيره على إتمامها، وفقاً لصحيفة التايمز.

تأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد فقط من طرح ملاك مانشستر يونايتد الأمريكيين ناديهم للبيع.

وأعلنت عائلة جليزر - التي واجهت معارضة كبيرة خلال فترة ولايتها - الثلاثاء أنها ستكون مستعدة لبيع النادي بعد 17 عاماً في منصبه.

وقال النادي في البيان إن مجلس الإدارة بدأ عملية "تهدف إلى تعزيز النمو المستقبلي للنادي" بهدف زيادة الفرص داخل وخارج الملعب.



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