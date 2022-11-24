غوارديولا مع مان سيتي حتى 2025

المصدر: لندن - أ ف ب

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أعلن نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا تجديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين إضافيين، ليبقى في أروقة ملعب الاتحاد حتى 2025، وكان عقد غوارديولا ينتهي في نهاية الموسم الجاري، وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي «يسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر».

وأكد غوارديولا في بيان للنادي «أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين، لا أستطيع أن أقدم شكراً كافياً للجميع في النادي على ثقتهم بي، أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما احتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن».

وأضاف: «منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا،لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل، لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معاً ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الألقاب».

وفاز غوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، بتسعة ألقاب مع سيتي منذ وصوله في 2016، بينها أربعة في الدوري الممتاز، ولكنه لا يزال يبحث عن لقب أول للنادي في دوري أبطال أوروبا بعد قيادته عام 2021 إلى النهائي الأول في تاريخه والذي خسره ضد تشلسي، ويحتل سيتي حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر.

من ناحية أخرى شارك بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في بطولة «برو-آم» من OKX في نادي شاطئ السعديات للغولف، إلى جانب تومي فليتوود نجم الغولف الشهير.

وشهد الحدث الذي أقيم بدعم من «الدار» و«الاتحاد للطيران» وفندق قصر الإمارات مشاركة العديد من كبار الشخصيات في الإمارات والعالم.

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