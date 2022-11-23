بسبب واقعة تحطيم الهاتف.. الاتحاد الإنجليزي يُوقف رونالدو مباراتين

المصدر: وكالات

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أوقفت لجنة مستقلة كريستيانو رونالدو الذي رحل عن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء، مباراتين لتحطيمه هاتف مشجع شاب بعد الهزيمة من إيفرتون الموسم الماضي.

وبدا رونالدو في مقطع فيديو وهو يُسقط الهاتف بغضب من يد الصبي، أثناء دخوله النفق المؤدي لغرف اللاعبين بعد هزيمة يونايتد 0/1 في جوديسون بارك، أبريل الماضي.

وقالت والدة الصبي إنه تسبب في إصابة يد ابنها بكدمات وتحطمت شاشة هاتفه، وحذرت الشرطة رونالدو في أغسطس الماضي، ووجه له الاتحاد الإنجليزي للعبة الاتهام بالسلوك غير اللائق في سبتمبر الماضي.

وتلقى رونالدو الذي اعتذر للصبي على وسائل التواصل الاجتماعي، تحذيراً بشأن تصرفاته المستقبلية، كما تم تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم الأربعاء: "المهاجم اعترف بأن تصرفه بعد صفارة نهاية المباراة في الدوري الإنجليزي بين يونايتد وإيفرتون كان غير لائق، وجدت لجنة مستقلة أن تصرفه كان غير لائق وعنيف خلال جلسة استماع لاحقة، وفرضت هذه العقوبات".

ويعني هذا الإيقاف أن رونالدو سيغيب عن مباراتين، إذا انضم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رحيله عن يونايتد.

ويوجد قائد البرتغال حالياً مع منتخب بلاده في قطر للمشاركة في كأس العالم 2022، حيث يبدأ فريقه مشواره في البطولة ضد غانا غداً الخميس.

وجاء رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد مقابلة مثيرة مع محطة "توك تي في"، قال فيها إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاغ وشعر بالخيانة من قبل النادي.

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