مانشستر سيتي يحافظ على غوارديولا حتى عام 2025

المصدر: البيان

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أعلن مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد مدربه بيب غوارديولا، لمدة عامين ليبقى مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى عام 2025.

وقاد المدرب الإسباني البالغ من العمر 51 عاما، مانشستر سيتي للفوز بأربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ توليه المسؤولية عام 2016.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد غوارديولا مع السيتي في الصيف المقبل، قبل أن يقرر مسؤولو النادي الإنجليزي الحفاظ على تواجد المدرب فترة أطول.

وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي في بيان يسعدني أن رحلة بيب مع نادي النادي ستستمر.

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