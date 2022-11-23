أول تعليق من رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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غادر المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد خلافات قوية مع المدرب إريك تين هاغ.

جاء القرار بعد مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل انتقد فيها اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، النادي وقال إنه "لا يحترم" المدرب إريك تن هاغ.

أصدر النجم البرتغال كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء، بيانًا رسميًا بشأن فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك قبل المباراة الأولى لـ"برازيل أوروبا" في مونديال قطر 2022.

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي متهمًا إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكنّ احترامًا للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

ووفقا لسكاي نيوز، جاء في بيان للنادي "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري" قبل قرابة 6 أشهر من نهاية عقده.

وقال رونالدو في بيانه الرسمي الذي اختص به صحيفة "ميرور" البريطانية: "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء العقد مبكرًا".

وتابع النجم البرتغالي: "أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب المشجعين، وهذا لن يتغير أبدًا، ومع ذلك يبدو أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحدٍ جديد".

واختتم رونالدو بيانه الرسمي: "أتمنى للفريق كل النجاح في الفترة المتبقية من الموسم وفي المستقبل".

عاد رونالدو في صيف 2021 إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الايطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى من أصل 5.

النتائج مع عودته لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسًا الموسم الماضي، الذي كان رونالدو أفضل الهدافين مع 24 هدفًا في جميع المسابقات وفشل بالتالي في التأهل إلى دوري الأبطال.

تراجع دوره في تشكيلة "الشياطين الحمر" منذ تولي إريك تن هاغ القادم من أياكس أمستردام المسؤولية في شهر مايو الماضي وعوقب هذا الموسم بإيقافه عن مباراة تشلسي لرفضه الدخول كبديل في المواجهة ضد توتنهام.

هجومه الأخير ذهب إلى أبعد من ذلك حيث انتقد أيضًا مالكي النادي، عائلة غلايزر الأمريكية، زاعمًا أنهم "لا يهتمون" بالنجاح الرياضي للفريق، ما مهّد الى بداية نهايته مع الفريق.

ختم النادي في بيانه: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة تن هاغ والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

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