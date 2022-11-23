كرستيانو رونالدو يتلقى عرضين أحدهما من السعودية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت تقارير صحفية تلقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضين بعد إنهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت مصادر وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن رونالدو البرتغالي يُفاضل بين عرضي النصر السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أن رونالدو يبحث عن نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، ما يعزز أفضلية نيوكاسل، الذي يمتلك فرصة التأهل إلى المسابقة الأوروبية في الموسم المقبل 2023-2024.

يٌذكر أن تعاقد مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2022/2023 ويمكن تمديده لموسم آخر باتفاق الطرفين قبل أن يتم اليوم الثلاثاء إنهاء التعاقد بالتراضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز