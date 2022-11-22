الخليفي يرحب ببيع أسهم باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

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كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يفكر في بيع أسهم النادي، مشيراً إلى أنه تلقى عروضاً مختلفة.

وقال الخليفي لموقع "توك سبورت" على هامش كأس العالم في بلاده: "تلقينا عرضاً بأكثر من 4 مليارات يورو، ونفكر في بيع نسبة فقط، ولدينا عروض مختلفة".

ودافع الخليفي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية، عن عمله على رأس سان جيرمان لأكثر من 11 عاما بقوله: "اشترينا النادي مقابل 70 مليون يورو ووصلنا به إلى أكثر من 4 مليارات يورو، وهي قيمة النادي في السوق الآن".

وأقر: "إنه مشروع جيد، نحن لا نفعل كل شيء بشكل صحيح بالطبع، نحن لسنا مثاليين".

وأضاف الخليفي: "يعتقد الناس أننا نملك المال فقط، لكن هذا ليس صحيحاً، بالنظر إلى الموقع الذي كان فيه النادي عندما استحوذنا عليه، يمكننا أن نفتخر".

ومنذ أن اشترى صندوق الاستثمارات القطري نادي العاصمة الفرنسية في 2011، فاز الفريق بالدوري الفرنسي 8 مرات والكأس المحلية 6 مرات، لكنه فشل في الفوز بهدفه الرئيسي دوري أبطال أوروبا، وخسر نهائي 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني بعد وصوله النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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