رونالدو يحقق رقماً قياسياً في عالم المنصات الرقمية

المصدر: وكالات

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بات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أول شخص في تاريخ عالم المنصات الرقمية، يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى نصف مليار متابع (500 مليون)، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

ونجح رونالدو العام الماضي في الوصول إلى 500 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، بينما بلغ عدد متابعيه في فبراير الماضي على "إنستغرام" حوالي 400 مليون متابع.

وارتفع عدد متابعي رونالدو بنسبة 47% تقريباً خلال العام الماضي، ولديه معدل مشاركة بنسبة 2.25% في المنشورات، وتقدر قيمة كل منشور بـ 3.1 مليون جنيه إسترليني.

ويقود في الوقت الحالي النجم البرتغالي منتخب بلاده في مشواره بكأس العالم 2022، الذي سيبدأ الخميس المقبل بمواجهة غانا في إطار المجموعة الثامنة للبطولة.

ويحتل ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان المركز الثاني خلف رونالدو في قائمة الرياضيين الأكثر متابعة برصيد 375 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام".

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