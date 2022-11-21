بسبب محمد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يرفض طلب العراق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهة منتخب العراق وديًا في البصرة، بسبب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن منتخب مصر تلقى عرضًا لمواجهة منتخب العراق بقيمة 100 ألف دولار، بشرط تواجد النجم محمد صلاح، وفي حال غيابه يحصل اتحاد الكرة المصري على 50 ألف دولار فقط.

ودفع شرط تواجد محمد صلاح بمواجهة العراق، اتحاد الكرة المصري لرفض العرض والاعتذار عن ملاقاه العراق وديًا في البصرة.

ولعب منتخب مصر مباراة ودية ضد منتخب بلجيكا في الكويت قبل أيام، انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي منتخب مصر كل من مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، فيما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

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