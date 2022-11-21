مفاجأة.. رونالدو يرغب في العودة إلى "الملكي"

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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أفادت تقارير صحافية برغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إنهاء كابوسه مع مانشستر يونايتد والعودة ثانية إلى ريال مدريد.

واتهم اللاعب البرتغالي (37 عاما) الشياطين الحمر بخيانته في مقابلة مع بيرس مورغان الأسبوع الماضي.

ووسط تداعيات المقابلة، عرض رونالدو نفسه الآن على العملاق الإسباني بعقد لمدة ستة أشهر، وفقاً لصحيفة "سبورت".

وزعمت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو يريد العودة إلى البرنابيو كبديل لكريم بنزيمة المصاب في يناير المقبل.

واضطر الفائز بالكرة الذهبية إلى الانسحاب من تشكيلة فرنسا في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

ويتطلع مان يونايتد لإنهاء عقد رونالدو قبل سبعة أشهر من نهايته، دون دفع 16 مليون جنيه إسترليني المتوقع أن يستحقها بحلول يونيو 2023.

ويعتقد النادي أن رونالدو انتهك شروط عمله بانتقاده مالكي النادي في الولايات المتحدة، والمدير الفني إريك تن هاج، ومرافق النادي وزملاءه في الفريق، ولاعبي الشياطين الحمر السابقين، بما في ذلك واين روني وجاري نيفيل.

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو مع البرتغال ضد غانا في مباراتها الافتتاحية لكأس العالم يوم الخميس.

كانت هناك مخاوف من أن تؤثر تداعيات مقابلته مع مورغان في مستواه في بطولة كأس العالم. ومع ذلك، حرص قائد البرتغال على التأكيد على أنه يركز على محاولة مساعدة بلاده على الفوز بكأس العالم.

وكتب على إنستغرام: "طاقات جيدة، ومشاعر جيدة، ونفس الالتزام ونفس التركيز الذي وضعناه في كل تحد".

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