مانشستر يونايتد يستقر على فسخ عقد رونالدو.. ويبحث مقاضاته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الإجراءات التي سيتخذها بشأن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب تصريحات الأخير ضد إدارة النادي وكذلك ضد إريك تين هاغ المدير الفني للفريق، التي قال خلالها أنه لم ينل الاحترام منه.

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن مانشستر يونايتد قرر فسخ عقد كريستيانو رونالدو بعد الاتفاق مع تين هاغ، الذي أبلغ النادي برفضه القاطع لعودة اللاعب البرتغالي إلى التدريبات مرة أخرى عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2022، مشدداً على أنه غير مرحب برونالدو في تدريبات اليونايتد مرة أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أنه بجانب إنهاء العقد، فإن اليونايتد يبحث إمكانية مقاضاة رونالدو لخرق بعض البنود في عقده مع النادي الإنجليزي.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "غارديان" الإنجليزية، أن رونالدو تم إبلاغه في معسكر البرتغال الذي يتواجد فيه حالياً، بعدم عودته إلى تدريبات اليونايتد بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022.

وكان مانشستر يونايتد أصدر بياناً رسمياً، خلال الساعات الماضية بشأن التصريحات التي أدلى بها رونالدو، جاء كالتالي:

"بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح اتخاذ الخطوات المناسبة رداً على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة، النادي لن يدلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

ومن المنتظر أن يصدر مانشستر يونايتد بياناً رسمياً جديداً، للإعلان عن القرارات التي تم اتخاذها تجاه رونالدو بشكل رسمي.

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