روني يرد على هجوم كريستيانو رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق على تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الشياطين الحُمر الحالي، التي قال خلالها أن تصريحات روني ضده ربما تكون بسبب عدم استمرار الأخير كثيراً في الملاعب مثله.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "رونالدو لاعب عظيم وكذلك ميسي، قد يكونا أفضل من لعبا كرة القدم".

وتابع: "ما قلته ليس انتقاداً لرونالدو، فالعمر يطاردنا جميعاً وهذه حقيقة، ورونالدو يجد صعوبة في التعامل مع هذا الأمر".

وكان رونالدو هاجم إدارة ناديه مانشستر يونايتد، وإريك تين هاغ المدير الفني للفريق، مشدداً على أنه لم ينل منه الاحترام الكافي، في حوار أجراه مع الصحافة الإنجليزية.

وأشار رونالدو إلى أن مانشستر يونايتد لم يتعامل مع ظروف مرض نجلته بشكل مناسب، واتهمه بالتهرب من التدريبات الأمر الذي رفضه النجم البرتغالي.

يذكر أن روني ورونالدو تزاملا في مانشستر يونايتد من قبل، خلال الفترة الأولى التي لعب فيها النجم البرتغالي للشياطين الحُمر.

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