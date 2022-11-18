تشواميني يكشف حقيقة تهرب بنزيما من مباريات ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد على أنباء تهرب كريم بنزيما من خوض مباريات الميرنغي، بسبب تخوفه من الإصابات قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

وقال تشواميني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كريم بنزيما معتاد على النقد، ولم يلعب المباريات الماضية مع ريال مدريد لأنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100%.

وأشار تشواميني إلى أن بنزيما يملك شخصية هادئة، ويفهم جسده جيداً، وعندما يكون جاهزاً بشكل كامل، سيكون قادراً على مساعدة الفريق.

وأوضح تشواميني أن بنزيما الأفضل في العالم وأظهر ذلك بالفعل، ومن دواعي سروره أنه يلعب معه في نفس الفريق.

ولم يشارك بنزيما في مباريات ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى المحلي أو القاري، الأمر الذي أثر سلباً على نتائج الميرنغي وتسبب في فقدانه صدارة الليغا لصالح منافسه اللدود برشلونة.

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