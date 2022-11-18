بعد إصابته بالسرطان.. سيباستيان هالر يخضع لعميلة استئصال الورم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الدولي الإيفواري سيباستيان هالر، الذي تم تشخيصه بسرطان الخصية في يوليو الماضي، أنه سيخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم.

وقال المهاجم البالغ 28 عاماً في تغريدة على "تويتر": "كما كان متوقعاً منذ البداية، تم النظر في خيارات مختلفة بعد العلاج الكيماوي، أعلن أن المعركة لم تنته بالنسبة لي".

وتابع "سيتعين علي الخضوع لعملية جراحية لإنهاء هذا الورم بشكل نهائي الذي يبعدني عن الملاعب".

ورد بوروسيا دورتموند على تغريدة هالر، حيث كتب له: "نتمنى لك الكثير من القوة، إبق قوياً!".

وكان هالر المولود في فرنسا، انضم إلى بوروسيا دورتموند قادماً من أياكس أمستردام الهولندي في يوليو الماضي، لملء الفراغ الذي خلفه رحيل النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن بعد أيام قليلة من التوقيع، شعر هالر بالألم وقام أطباء النادي بتشخيصه بمرض سرطان الخصية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز