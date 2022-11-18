مانشستر يونايتد يصدر بياناً رسمياً جديداً بشأن رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بياناً رسمياً جديداً، بشأن التصريحات التي أدلى بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، في حوار نشرته صحيفة "ذا صن"، الذي هاجم خلاله إدارة النادي والمدير الفني إريك تين هاغ.

وجاء البيان على النحو الآتي:

"بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح اتخاذ الخطوات المناسبة رداً على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة، النادي لن يدلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

وكان رونالدو أشار إلى أنه لم ينل الاحترام من إريك تين هاغ، مشدداً على أن اليونايتد لم يُقدر ظروفه بالشكل المناسب.

ومن المنتظر أن يصدر مانشستر يونايتد بياناً رسمياً آخر للإعلان عن القرارات التي تم اتخاذها بشأن رونالدو، في ظل التقارير العالمية التي تشير إلى أن تين هاغ طالب برحيل اللاعب وعدم استمراره ضمن صفوف الشياطين الحُمر.

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