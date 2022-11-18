الاتحاد البرازيلي يكشف موعد الإعلان عن خليفة تيتي

المصدر: وكالات

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حدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، موعد الإعلان عن خليفة المدير الفني الحالي تيتي.

وكان تيتي أعلن فبراير الماضي أن مهمته في كأس العالم 2022، ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني لمنتخب البرازيل.

وأعلن الاتحاد البرازيلي أنه سيعلن عن خليفة تيتي يناير المقبل، وأدى هذا الإعلان إلى موجة من التكهنات في البرازيل بشأن خليفة المدرب الحالي، لكن الاتحاد البرازيلي أكد في بيان أن التركيز بنسبة 100% على الفوز بكأس العالم للمرة السادسة.

وأضاف البيان إن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريجيش، الذي تولى منصبه في مارس لم يتحدث قط مع أي مدير كرة قدم بشأن وظيفة التدريب بعد كأس العالم.

وقال رودريجيش في البيان: "أي خبر يخالف ذلك غير صحيح، لن يتم النظر في هذه القضية إلا في يناير".

وجاء البيان بعد شائعات هذا الأسبوع بأن مدرب منتخب البرازيل السابق مانو مينيزيس (2010-2012)، وصيف بطل الدوري البرازيلي مع انترناسيونال قد يعود إلى منصبه.

ومن بين الأسماء الأخرى التي تم طرحها دوريفال جونيور الذي قاد فلامنغو لإحراز كأس ليبرتادوريس، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الرغم من أن الأخير سيطلب أجراً مرتفعاً للغاية بالنسبة للاتحاد البرازيلي.

ويملك تيتي البالغ 61 عاما سجلاً رائعاً على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات (رقم قياسي)، يتضمن 57 فوزاً و14 تعادلاً و5 هزائم، تخللها الفوز بكوبا أمريكا 2019 على أرضه.

وخرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2018 في ربع النهائي بعد الخسارة من بلجيكا 1-2، لكنه يدخل مونديال قطر كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، بعد مشوار مثالي في التصفيات، لم يخسر فيها أي مباراة.

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