اهتمام عالمي بلقاء التسامح بين صلاح وراموس في دبي (فيديو)

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء بشكل لافت على لقاء التسامح بين النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والنجم الإسباني سيرجيو راموس لاعب نادي باريس سان جيرمان، حيث تداولت العديد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مقطع فيديو نشره مجلس دبي الرياضي على حسابه الرسمي ويظهر فيه عناق حار بين صلاح وراموس أثناء حضورهما حفل «دبي جلوب سوكر» مساء أمس بدبي.

وجاء هذا اللقاء الحار بين النجمين الكبيرين بعد اللقطة المثيرة للجدل في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في 2018 التي أصيب فيها صلاح، حيث سحبه قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس بعنف ما أدى إلى إصابته على مستوى الكتف وخروجه من الملعب وهو يبكي في لقطة أثارت غضب عشاق الفرعون المصري ونادي ليفربول.

ونشرت صحيفة «نيوزبليد» الهولندية موضوعاً عن اللقاء تحت عنوان «نسيان وتسامح؟ سيرجيو راموس ومحمد صلاح يمحيان حادثة دوري أبطال أوروبا ويرحبان ببعضهما بحرارة في دبي»، وبدأت الصحيفة الواسعة الانتشار مقالها بمقدمة ذكرت فيها: «يبدو أن سيرجيو راموس ومحمد صلاح قد دفنا الأحقاد، بعد إصابة راموس صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، اندلع بعض التوتر بين اللاعبين، لكن يبدو أن هذه التوترات قد هدأت الآن بعد أن التقى الاثنان في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر، أعقب ذلك تحية حارة».

ونشر الموقع الإلكتروني «إمبراطورية الكوب» المتخصص في أخبار نادي ليفربول مقطع الفيديو معلقاً: «يدرك مشجعو ليفربول أن محمد صلاح شخصية ودودة حقاً، لكنهم سيفاجأون برؤية التحية التي قدمها لسيرجيو راموس أثناء حضوره حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في دبي»، حيث سبق للنجم المصري أن تعرض لتحد سيئ من اللاعب الإسباني خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف، ما دفعه للمغادرة بعد إصابة في الكتف بعد لحظات.

وصول النجم العالمي محمد صلاح للمشاركة في مؤتمر #دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر @MoSalah@DubaiSC pic.twitter.com/0dLdfoBxhv — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 17, 2022

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