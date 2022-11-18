صلاح يُنهي خلافه مع راموس في حفل غلوب سوكر (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أنهى محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، خلافه مع سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد الإسباني السابق.

وتوترت علاقة صلاح مع سيرجيو راموس منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بعدما تسبب المدافع الإسباني في إصابة قوية لصلاح على مستوى الكتف، أدت إلى خروجه من المباراة مما أثر على أداء ليفربول.

وحرص صلاح قبل دخوله إلى قاعة حفل جوائز غلوب سوكر بدبي على الالتقاء مع راموس وزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، حيث صافح الثنائي وقام بمعناقتهما.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لصلاح أثناء مصافحة راموس، لينهي اللاعب المصري الخلاف بينهما الذي دام لفترة تجاوزت 4 سنوات.

وتُوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير لعام 2022 من غلوب سوكر على هامش تواجده في الحفل السنوي بدبي، فيما تُوج راموس بجائزة أفضل مدافع في التاريخ.

وصول النجم العالمي محمد صلاح للمشاركة في مؤتمر #دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر @MoSalah@DubaiSC pic.twitter.com/0dLdfoBxhv — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 17, 2022

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