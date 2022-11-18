رونالدو يحدد موعد اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي

المصدر: البيان

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أنه سوف يعتزل كرة القدم في حال فوز منتخب بلاده بكأس العالم في قطر 2022.

وقال رونالدو خلال حوار مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان: «حتماً سأعتزل إن فازت البرتغال بكأس العالم.. هذا مؤكد 100٪».

وعن بطولة كأس العالم المقامة في قطر قال: «كل المنتخبات وكل الناس يجب أن يرحب بهم في قطر، وأرى أنها ستكون بطولة جيدة، بصدقٍ أعتقد أن قطر مستعدة».

وأضاف: «في المنتخبات إذا أرادني المدرب أن أساعد فسوف أساعد ولكن ما فعله تين هاخ أمر مستفز».

وتابع: «أنا أؤمن أنني سأقدم بطولة كأس عالم رائعة، أنا جاهز بدنياً وذهنياً، الحياة جيدة، أنا سعيد لأنني أجري هذا اللقاء، أعلم أننا سنصنع الكثير من الجدل».

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