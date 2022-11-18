رونالدو: ميسي أفضل مني (فيديو)

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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رجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أفضل منه"، حيث أشاد مهاجم مانشستر يونايتد بغريمه التقليدي نجم باريس سان جيرمان، ووصفه بـ"الساحر".

كان ذلك إجابة على سؤال طرحه المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، في الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع النجم البرتغالي والتي بثت مساء الخميس.

وقال رونالدو عن ميسي: "ليونيل ميسي كلاعب مذهل وساحر.. اقتسمنا الأضواء والقمة مدة 16 عاماً.. تربطني به علاقة ندية عظيمة مبنية على الاحترام".

وأضاف: "على الأرجح هو أفضل مني، وربما زيدان كذلك".

وتابع: "يجمعنا التنافس.. لكننا لسنا بأصدقاء بحيث نخرج معاً أو نتحدث عبر الهاتف".

وأبدى رونالدو احترامه العظيم للنجم الأرجنتيني، قائلاً: "أحترم طريقته في الحديث عني".

وحين سأل مورغان عن إمكانية أن يجتمع النجمان على العشاء مثلاً.. رحب رونالدو بالفكرة قائلاً: "لا أمانع أبداً في تناول العشاء معه"

وتربع النجمان على سماء كرة القدم ردحاً من الزمن، مسيطرين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج رونالدو بالجائزة 5 مرات، فيما حطم ميسي الأرقام بنيلها 7 مرات.

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