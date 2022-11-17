«دبي باركس آند ريزورتس» تُطلق أول مدينة ترفيهية لريال مدريد في العالم

المصدر: البيان

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تُطلق "دبي باركس آند ريزورتس"، أول منتزه ترفيهي في العالم يحمل اسم نادي ريال مدريد ضمن شراكة حصرية.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح المنتزه في الربع الأخير من عام 2023.

وأكد نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، أن هذه التجربة الجديدة ستسمح للعائلات وجميع مشجعي كرة القدم وعشاق الرياضة، على هامش أعمارهم، بالاستمتاع بثقافة الريال، وسيحظى الزوار بفرصة عيش تجارب تفاعلية والاستمتاع بألعاب فريدة مستوحاة من الروح والشغف والنجاح للنادي الإسباني.

وسيشمل المنتزه أقسام مختلفة متعلقة بريال مدريد، مثل المتحف، الألعاب الميكانيكية، وألعاب مهارات كرة القدم، إلى جانب نقاط بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بتاريخ النادي.



وقال فرناندو إيروا الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: "يسعدنا أن يختار ريال مدريد دبي باركس آند ريزورتس شريكاً له ضمن إطار مساعينا لاستحضار أفضل العلامات التجارية الترفيهية العالمية إلى المنطقة، ريال مدريد هو نجم هائل في كرة القدم العالمية، ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات منقطعة النظير وملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم".

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