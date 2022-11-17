بسبب لمس أنفه.. الاتحاد الإسباني يُفرض عقوبة مضاعفة على ليفاندوفسكي

المصدر: وكالات

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أوقف مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي لثلاث مباريات في الدوري الإسباني، بعدما أظهر "عدم احترام للحكم"، وستدخل العقوبة حيز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر.

وطرد المهاجم الدولي البولندي إثر نيله بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في 8 نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتبر بأنه إساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان له، إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، تم فرض مباراتين أخريين على المهاجم لإظهاره "موقف ازدراء أو عدم احترام" تجاه الحكم.

ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي، هداف الدوري برصيد 13 هدفاً، عن مباراة الديربي ضد إسبانيول ومباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

ومن المحتمل أن يستأنف النادي الكتالوني على قرار الاتحاد الإسباني الخاص بإيقاف هدافه.

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