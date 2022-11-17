نادي درجة خامسة يطلب استعارة محمد صلاح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أحد أندية دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، رغبته في ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وقدم نادي تاونتون تاون الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الدرجة الخامسة، عرضاً لمحمد صلاح لاستعارته خلال فترة كأس العالم، التي لن يلعب فيها ليفربول أي مباريات رسمية.

ونشر الحساب الرسمي لفريق تاونتون تاون عبر "تويتر" تصميم لصلاح مرتدياً قميص النادي الجنوبي، وكتب عليها: "هل تحلم ببضع مباريات يا محمد؟".

وتابع " نقدم عرضاً لمدة شهر لاستعارة محمد صلاح".

وكان فريق أشتون يونايتد الذي ينشط في دوري الهواة الإنجليزي، أعلن قبل أيام عن تقدمه بعرض رسمي لنادي مانشستر سيتي لاستعارة النجم النرويجي إيرلينج هالاند لمدة 28 يوماً، خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي لإقامة منافسات كأس العالم 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز