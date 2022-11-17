خطوة جديدة تؤكد انتهاء علاقة بيكيه وشاكيرا دون رجعة

المصدر: البيان

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اتفق نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جيرارد بيكيه، مع شريكته السابقة المطربة الكولومبية شاكيرا على الانفصال التام بينهما، عبر بيع كل ما يربطهما في برشلونة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بيكيه وشاكيرا اللذان أعلنا انفصالهما في يونيو الماضي وتوصلا إلى اتفاقية بشأن حضانة طفليهما الأسبوع الماضي، التي بموجبها ستنتقل المغنية الكولومبية للعيش في ميامي الأمريكية مع ميلان (تسع سنوات) وساشا (سبعة أعوام)، يضعا سعراً يتراوح بين 10.5 مليون جنيه إسترليني، و12 مليون جنيه إسترليني لبيع منزلهما حيث عاشا مع طفليهما.

ويقع منزل بيكيه وشاكيرا في بلدية "Esplugues de Llobregat" الكتالونية، على بعد حوالي نصف ساعة بالسيارة من وسط مدينة برشلونة، ويضم ستوديو تسجيل وصالة للألعاب والرياضة.

ولا تزال المغنية الكولومبية تعيش في هذا المنزل الفاخر، ولكن من المتوقع أن تغادره في وقت مبكر من العام المقبل، بعد الانفصال الرسمي عن بيكيه عقب علاقة بينهما استمرت 11 عاما.

وكانت شاكيرا (45 عاما)، دخلت في علاقة مع بيكيه (35 عاما)، في 2011 بعدما التقى الثنائي قبل وقت قصير من كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، عندما ظهر لاعب منتخب إسبانيا في فيديو أغنية شاكيرا "واكا واكا" وهي الأغنية الرسمية للبطولة حينها، فيما أعلن الطرفان انفصالهما يونيو الماضي.

وقبل أسابيع أعلن بيكيه بشكل مفاجئ اعتزاله كرة القدم، واختتم مسيرته بالحصول على بطاقة حمراء خلال مباراة برشلونة مع مضيفه أوساسونا في الأيام الماضية، بالرغم من أنه لم يلعب، لكن تقرير الحكم أكد أن بيكيه تلفظ بألفاظ نابية تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس.

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