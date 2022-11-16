عرض إنجليزي لضم رونالدو في الميركاتو الشتوي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير إنجليزية، أن هناك نادياً إنجليزياً تواصل مع خوخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، للتعاقد مع اللاعب.

وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن نادي نيوكاسل أبدى رغبة واضحة في ضم رونالدو، حيث تم التواصل مع وكيله لعرض إمكانية انتقاله لصفوف النادي.

وأضافت الصحيفة، أن نيوكاسل أحد الأندية القليلة التي من المحتمل أن تكون قادرة على دفع أجر رونالدو البالغ 360 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي بايرن ميونخ التقوا أيضا بمينديز قبل أيام قليلة، ما يثير الشكوك حول احتمالية انتقال اللاعب للبافاري.

وأتيحت الفرصة لنابولي ومارسيليا للتعاقد مع رونالدو في الشتاء، لكنهما رفضاه مرة أخرى، علماً بأنهما رفضا التعاقد معه في الصيف الماضي.

ولا يزال سبورتنغ لشبونة حريصاً على استعادة أسطورته، لكن الموارد المالية قد تمنعه من إبرام الصفقة.

ودخل رونالدو في صدام قوي مؤخراً مع إدارة مانشستر يونايتد، على خلفية لقائه الشهير الذي هاجم خلاله مسؤولي النادي والمدرب إريك تين هاغ، ليقترب من الرحيل في يناير المقبل

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز