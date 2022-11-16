رونالدو: غلايزرز «لا يهتمون» باليونايتد

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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اعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن عائلة غلايزرز الأمريكية المالكة لمانشستر يونايتد الإنجليزي «لا تهتم» بمدى نجاح النادي على أرض الملعب وتحقيق البطولات، مضيفاً: إن الإدارة لم تصدقه عندما تعلق الأمر بصحة عائلته.

وفي مقابلة مثيرة مع «توك تي في»، قال رونالدو، إنه شعر «بالخيانة» من قبل يونايتد، وإنه يعتقد أن شخصيات بارزة في النادي كانت تحاول الإطاحة به، وإنه «ليس لديّ الاحترام له (المدرب) لأنه لا يظهر أي احترام لي». وقال المهاجم البالغ 37 عاماً: إن هناك «أشياء داخل النادي» تمنع يونايتد من منافسة غريمه مانشستر سيتي وليفربول، وسيكون من الصعب عليه العودة إلى القمة في السنوات القليلة المقبلة.

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