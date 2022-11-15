أحد أندية الدوري الإنجليزي للهواة يطلب استعارة هالاند

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي أشتون يونايتد الذي ينشط في دوري الهواة الإنجليزي، عن تقدمه بعرض رسمي لنادي مانشستر سيتي من أجل استعارة النجم النرويجي إيرلينج هالاند لمدة 28 يوماً، خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي لإقامة منافسات كأس العالم 2022.

وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على "تويتر": "يمكن أن يؤكد أشتون يونايتد أنه قدم عرضاً لاستعارة مهاجم السيتي هالاند لمدة 28 يوماً".

وأضاف: "مع عدم مشاركة بطل الدوري الإنجليزي في أي منافسات حتى أواخر ديسمبر بسبب كأس العالم، تواصلنا مع جيراننا في الاتحاد من أجل الحفاظ على لياقة اللاعب لعدم مشاركته في كأس العالم".

وأوضح ميخائيل كليج المدير الفني لفريق أشتون يونايتد، أن الأمر منطقي خاصة أن السيتي لن يخوض أي منافسات خلال الأسابيع المقبلة، وفريقه يرغب في المساعدة من أجل الحفاظ على لياقة هالاند.

وأكد أشتون يونايتد أنه لم يتلق أي رد من جانب السيتي، على عرضه المقدم لضم هالاند.

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